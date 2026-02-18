 Патрульный самолет США провел разведку над районом учений КСИР | 1news.az | Новости
Патрульный самолет США провел разведку над районом учений КСИР

First News Media09:02 - Сегодня
Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел разведку над Ормузским проливом, где проходят учения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Как передает 1news.az со ссылкой на "Интерфакс", это следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Самолет взлетел с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. В ходе многочасовой операции он совершал пролеты над Ормузским проливом, курсируя между Персидским и Оманским заливами. При этом полеты осуществлялись на довольно низкой высоте - примерно 6 тыс. метров.

В ходе иранских учений в Ормузском проливе отрабатываются сценарии вероятных военных действий. По данным агентства Fars, в частности, подлодки тренируются в уничтожении надводных целей, осуществляются запуски крылатых ракет с моря и суши, используются новые типы ракет, способные действовать в условиях радиоэлектронной борьбы.

