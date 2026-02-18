 Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям

First News Media21:00 - Сегодня
Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента США Дональда Трампа находится с рабочим визитом в Соединённых Штатах Америки для участия в первом заседании Совета по миру в Вашингтоне.

18 февраля глава нашего государства провёл встречу в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) Эллиотом Брандтом и другими членами руководства.

Поделиться:
354

Актуально

Экономика

У BVLGARI большие планы в Азербайджане

Спорт

Лига чемпионов: «Карабах» забил свой первый гол в матче с «Ньюкаслом» - ОБНОВЛЕНО - ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором ...

Политика

Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили народного поэта Наримана Гасанзаде с юбилеем

Президент Ильхам Алиев наградил Наримана Гасанзаде

Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Ильхам Алиев: «Подписание официального мирного соглашения зависит от того, когда будет изменена конституция Армении» - ВИДЕО

В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности - ФОТО

Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Лига чемпионов: «Карабах» забил свой первый гол в матче с «Ньюкаслом» - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 23:01

США потребовали от Иран отказаться от ядерной программы, в противном случае Тегеран столкнётся с иными вариантами развития событий - СМИ

Сегодня, 22:38

Иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов, депортированы из Азебайджана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:00

Азербайджанский художник назначен деканом факультета искусств Сельчукского университета

Сегодня, 21:40

Стали известны финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

Сегодня, 21:20

Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям

Сегодня, 21:00

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала месяца Рамазан - ФОТО

Сегодня, 20:34

Госагентство: Обращения в Тарифный совет по поводу тарифа на воду не было - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Панама и Венесуэла импортировали смазочные масла из Азербайджана

Сегодня, 20:00

Опасная партия: в Азербайджане выявили российское пальмовое масло с токсичным веществом - ФОТО

Сегодня, 19:45

В Азербайджане похолодает на 4–6 градусов

Сегодня, 19:30

Вынесен приговор Алтаю Гёюшову

Сегодня, 19:15

Рубио ведёт тайные переговоры с внуком Рауля Кастро о будущем Кубы - СМИ

Сегодня, 19:00

Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде

Сегодня, 18:45

Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

Сегодня, 18:30

Захарова об арестованных в Азербайджане 11 гражданах России

Сегодня, 18:15

Стало известно о состоянии сотрудника ANAMA, подорвавшегося на мине в Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:05

Мир или… Кочарян? Что выберет Армения

Сегодня, 17:57

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили народного поэта Наримана Гасанзаде с юбилеем

Сегодня, 17:56

Президент Ильхам Алиев наградил Наримана Гасанзаде

Сегодня, 17:48
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36