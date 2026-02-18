Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента США Дональда Трампа находится с рабочим визитом в Соединённых Штатах Америки для участия в первом заседании Совета по миру в Вашингтоне.

18 февраля глава нашего государства провёл встречу в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) Эллиотом Брандтом и другими членами руководства.