В Турции вновь обсуждают ужесточение законодательства в отношении ЛГБТ

В Турции повторно вынесены на повестку дня поправки, подготовленные Министерством юстиции и ранее исключенные из 11-го судебного пакета.

Речь идет о возможных изменениях в Уголовный и Гражданский кодексы страны. В качестве ключевых целей инициативы называются «защита общественной морали» и «охрана института семьи».

Согласно предлагаемым изменениям, может быть введена уголовная ответственность за «поощрение» или «пропаганду» действий, которые будут признаны противоречащими общественной морали. Предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет.

Отдельная норма касается проведения помолвок или свадебных церемоний между лицами одного пола - в таких случаях сторонам может грозить наказание от 1 года 6 месяцев до 4 лет лишения свободы.

Поправки также затрагивают также сферу медицинского регулирования. Предлагается повысить минимальный возраст для операций по гендерной коррекции до 25 лет. Для их проведения потребуется разрешение суда и официальное заключение медицинской комиссии. Лицам, осуществляющим операцию, нарушая закон, может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф. Если операция проведена в отношении несовершеннолетнего или лицом без соответствующих полномочий, срок наказания может быть увеличен.

Кроме того, планируется обязать заявителей проходить четыре медицинских освидетельствования в специализированных государственных больницах с интервалом не менее трех месяцев. Без официального заключения медицинской комиссии операция проводиться не будет.

На данный момент инициативы находятся на стадии обсуждения и официально не приняты.

Источник: Sabah