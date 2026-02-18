 США потребовали от Иран отказаться от ядерной программы - СМИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

США потребовали от Иран отказаться от ядерной программы - СМИ

First News Media22:38 - 18 / 02 / 2026
США потребовали от Иран отказаться от ядерной программы - СМИ

«Соединённые Штаты Америки» открыто заявили, что Иран должен полностью отказаться от своей ядерной программы, включая возможности по обогащению урана, и предупредили, что в случае невыполнения этих требований Тегеран столкнётся с другими вариантами, в том числе с военными мерами.

Об этом передает Fox News со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон настаивает на том, чтобы любое соглашение предусматривало полную ликвидацию ядерной программы Ирана, включая возможности по обогащению урана, а также введение ограничений на баллистическую ракетную программу Тегерана и прекращение поддержки союзных вооружённых группировок, таких как ХАМАС и Хезболла.

Поделиться:
489

Актуально

Экономика

У BVLGARI большие планы в Азербайджане

Общество

Начался священный месяц Рамазан

Спорт

Лига чемпионов: «Карабах» в Баку крупно уступил «Ньюкаслу» - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором ...

В мире

Белый дом: В заседании Совета мира примут участие представители более 20 стран

США потребовали от Иран отказаться от ядерной программы - СМИ

Рубио ведёт тайные переговоры с внуком Рауля Кастро о будущем Кубы - СМИ

Стрельба в Ереване: В больницу доставлены 7 пострадавших – один скончался - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных в Европе

Starbucks в Казахстане оказался в центре скандала из-за акции к Рамазану - ФОТО

Иран и США приступили к обсуждению деталей отмены санкций и ядерного досье - ОБНОВЛЕНО

В Шанхае обрушился перекресток из-за строительства метро - ВИДЕО

Последние новости

Начался священный месяц Рамазан

Сегодня, 00:22

Белый дом: В заседании Совета мира примут участие представители более 20 стран

Сегодня, 00:00

Лига чемпионов: «Карабах» в Баку крупно уступил «Ньюкаслу» - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

18 / 02 / 2026, 23:42

В Азербайджане подготовят стратегию управления госдолгом

18 / 02 / 2026, 23:10

США потребовали от Иран отказаться от ядерной программы - СМИ

18 / 02 / 2026, 22:38

Иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов, депортированы из Азебайджана - ОБНОВЛЕНО

18 / 02 / 2026, 22:00

Азербайджанский художник назначен деканом факультета искусств Сельчукского университета

18 / 02 / 2026, 21:40

Стали известны финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

18 / 02 / 2026, 21:20

Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям

18 / 02 / 2026, 21:00

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала месяца Рамазан - ФОТО

18 / 02 / 2026, 20:34

Госагентство: Обращения в Тарифный совет по поводу тарифа на воду не было - ОБНОВЛЕНО

18 / 02 / 2026, 20:20

Панама и Венесуэла импортировали смазочные масла из Азербайджана

18 / 02 / 2026, 20:00

Опасная партия: в Азербайджане выявили российское пальмовое масло с токсичным веществом - ФОТО

18 / 02 / 2026, 19:45

В Азербайджане похолодает на 4–6 градусов

18 / 02 / 2026, 19:30

Вынесен приговор Алтаю Гёюшову

18 / 02 / 2026, 19:15

Рубио ведёт тайные переговоры с внуком Рауля Кастро о будущем Кубы - СМИ

18 / 02 / 2026, 19:00

Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде

18 / 02 / 2026, 18:45

Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

18 / 02 / 2026, 18:30

Захарова об арестованных в Азербайджане 11 гражданах России

18 / 02 / 2026, 18:15

Стало известно о состоянии сотрудника ANAMA, подорвавшегося на мине в Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

18 / 02 / 2026, 18:05
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36