В Иране в отношении протестующих возбудили не менее 23 тысяч уголовных дел, сообщает Радио Фарда со ссылкой на представителя судебной системы.

По его словам, аресты прошли во всех провинциях страны. Также он сказал, что во время протестов были зафиксированы нападения на 749 полицейских участков и 120 центров Корпуса стражей исламской революции.

По данным базирующейся в США независимой правозащитной организации Human Rights Activists in Iran (HRAI), по состоянию на 15 февраля были арестованы не менее 53 552 человек, из них 144 – студенты. В суд вызвали 11 053 человека.

Протесты в стране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции Ирана. Изначально участники протестов выступали с требованиями, связанными с экономическим кризисом, однако позднее начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии. HRAI сообщает, что подтверждена гибель 7015 человек, из которых 6508 человек считаются протестующими; проверяются еще 11 744 случая. Кроме того, по информации правозащитников, были ранены 25 845 человек.

Источник: «Настоящее время»