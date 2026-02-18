Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию.

Соответствующую публикацию он разместил в X по завершении первого дня трехсторонних дискуссий в Женеве.

По словам Уиткоффа, США «выступили модератором трехсторонних переговоров с Украиной и Россией». При этом он заявил об «успехе [действующей администрации США] в том, что она свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу». «Обе стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки», - заявил Уиткофф.

Участники трехсторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Женеве договорились продолжить контакты сегодня.

