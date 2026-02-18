 Миллионы долларов, золото, оружие и наркотики: Громкая кража с парковки вскрыла новые подробности старого скандала | 1news.az | Новости
Миллионы долларов, золото, оружие и наркотики: Громкая кража с парковки вскрыла новые подробности старого скандала

First News Media11:22 - Сегодня
Миллионы долларов, золото, оружие и наркотики: Громкая кража с парковки вскрыла новые подробности старого скандала

В Стамбуле продолжается расследование громкой кражи 30 млн долларов с парковки жилого комплекса в районе Бакыркёй.

По делу задержаны 11 человек, из них 9 арестованы, 2-м назначена мера пресечения в виде судебного контроля с запретом на выезд за границу. Правоохранительные органы продолжают розыск еще 6 человек, которые могут быть причастны к преступлению.

Инцидент произошел 11 февраля в квартале Шенликкёй. Крупная сумма наличных была похищена из двух припаркованных автомобилей на территории жилого комплекса.

В рамках расследования полиция провела одновременные рейды в Стамбуле, Анталье и Коджаэли. В ходе операции были изъяты:

1 670 500 долларов США

13 200 турецких лир

860 таблеток наркотических веществ

2 нелегальных пистолета

1 ракетница (переделанный пистолет).

Потерпевшим по делу выступил владелец обменного пункта Taç Döviz Билал Дурмаз. По его словам, похищенные деньги хранились в его автомобилях в течение последних 3-х месяцев. По его словам, он был вынужден хранить крупную сумму вне банковской системы из-за того, что его семья находилась под следствием, и он не мог открыть новые счета или проводить операции с наличными. Отец Билала Дурмаза - Атилла Дурмаз ранее был арестован по подозрению в отмывании денег.

Дурмаз уточнил, что часть украденных денег поступила от продажи недвижимости, остальная - от операций по обмену валют с некой фирмой. «Новые помещения обменного пункта были на ремонте, а хранить деньги дома было небезопасно», - объяснил он, отметив, что ограниченный доступ курьеров к жилому комплексу сделал парковку с автомобилями относительно безопасным местом для хранения.

Параллельно прокуратура Стамбула продолжает расследование по делу фирмы Атиллы Дурмаза - Taç Döviz (Durmaz Gold) - по обвинениям: финансирование терроризма, создание преступной организации, ростовщичество, легализация имущества, полученного преступным путем, и нарушение закона о платежных системах и электронных деньгах.

По данным расследования, 60 подозреваемых, используя возможности фирмы, занимались международными денежными переводами через различные платежные системы. Подозреваемые незаконно использовали иностранные банковские карты, получая комиссионные с операций.

В рамках расследования была проведена крупная операция, в ходе которой арестованы 33 подозреваемых, на 15 наложены меры судебного контроля. Суд также постановил наложить арест на 255 объектов недвижимости, 60 автомобилей, 24 доли компаний и банковские счета подозреваемых, включая криптовалютные активы.

По данным обвинительного заключения, фирма с 2018 года занималась отмыванием денег через международные платежные системы и хранила средства различных преступных групп. Во время обыска на цокольном этаже здания фирмы были обнаружены:

46 млн 24 тыс. 895 лир

47 млн 814 тыс. 700 долларов

52 млн 118 тыс. 30 евро

40 золотых слитков

150 кг серебра

Указанные ресурсы не соответствовали официальным финансовым отчетам компании. Руководитель фирмы утверждал, что деньги являются «депозитами клиентов» и компания оказывает «услуги хранения драгоценных металлов», однако ни одного документа, подтверждающего собственность на золото или владельцев средств, предоставлено не было.

Следствия по обоим делам продолжаются.

Источник: Sabah

