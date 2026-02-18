 «Он называл себя Султаном»: Жертва Эпштейна рассказала о его плане «Гарем» и одержимости дворцом Топкапы | 1news.az | Новости
В мире

«Он называл себя Султаном»: Жертва Эпштейна рассказала о его плане «Гарем» и одержимости дворцом Топкапы

First News Media11:30 - Сегодня
Подробности «файлов Эпштейна» продолжают шокировать мир.

Новые подробности, связанные с планами Эпштейна, раскрыла одна из его жертв – музыкант из Нью-Йорка Рина Ох.

По ее словам, Эпштейн «бредил» своим планом под названием «Гарем».

«Он был одержим культурой Османской империи. Он хотел, чтобы я изучила историю, архитектуру того периода - особенно его манил дворец Топкапы», - сказала Рина Ох.

«Эпштейн часто говорил о себе в третьем лице, называя себя «Султан» и рассказывал истории об обитательницах османских гаремов», - добавила она.

Источник: Milliyet

