«Он называл себя Султаном»: Жертва Эпштейна рассказала о его плане «Гарем» и одержимости дворцом Топкапы

Подробности «файлов Эпштейна» продолжают шокировать мир.

Новые подробности, связанные с планами Эпштейна, раскрыла одна из его жертв – музыкант из Нью-Йорка Рина Ох.

По ее словам, Эпштейн «бредил» своим планом под названием «Гарем».

«Он был одержим культурой Османской империи. Он хотел, чтобы я изучила историю, архитектуру того периода - особенно его манил дворец Топкапы», - сказала Рина Ох.

«Эпштейн часто говорил о себе в третьем лице, называя себя «Султан» и рассказывал истории об обитательницах османских гаремов», - добавила она.

Источник: Milliyet