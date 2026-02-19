Из Германии в Газах по горам: история немецкого «искателя приключений», получившего срок в Азербайджане

Гражданин Германии В. С., незаконно проникший в Азербайджан из Грузии, приговорен к тюремному заключению.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, решением Газахского районного суда молодой человек 2005 года рождения приговорен к 4 месяцам лишения свободы.

Выяснилось, что юный искатель приключений в ноябре прошлого года незаконно перешел границу из Грузии в одно из сел Газахского района, после чего был задержан пограничниками.

В отношении В. С. было возбуждено уголовное дело по статье 318 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР. В своих показаниях он сообщил, что планировал кругосветное путешествие:

«Я родился в 2005 году в немецком городе Баутцен. Холост, раньше работал механиком на ферме. Жил с родителями и двумя младшими братьями в деревне Йидлиц. Мои родители работают в собственном ресторане.

Из-за того, что я не работал, у меня часто возникали конфликты с отцом. После очередной ссоры отец велел мне уйти из дома. Из-за этого, а также из желания увидеть мир - Турцию, Грузию, Азербайджан, Непал - и встретиться с любимой девушкой в Грузии, я купил билет на автобус и поехал из Мюнхена в Софию.

Переночевав в лесу, я попросил водителя случайного грузовика подбросить меня до Турции. Через день пути я добрался до города Чорлу, а оттуда автостопом доехал до Стамбула. Затем я купил билет на авиарейс Стамбул - Тбилиси. В Тбилиси я три дня провел на улице.

Расспрашивая людей и используя карты в телефоне, я два дня шел пешком, пока не дошел до пограничного пункта на грузино-азербайджанской границе. Там мне сказали, что пройти в Азербайджан невозможно. Тогда я продолжил путь через горную местность в сторону Азербайджана и спустя 10–12 часов добрался до какого-то села. Я спросил у встречного местного жителя еду и ночлег, но вскоре был задержан пограничниками».

Отметим, что судебный процесс завершился 11 февраля. Ожидается, что после отбытия наказания В. С. будет депортирован из Азербайджана.