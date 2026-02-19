Национальный форум НПО Азербайджана прокомментировал заявление Amnesty International от 17 февраля 2026 года по вопросу лиц армянского происхождения, включая Рубена Варданяна.

Report публикует текст заявления:

"Национальный форум НПО Азербайджана, объединяющий сотни неправительственных организаций, выражает возмущение призывом Amnesty International прекратить судебное преследование лиц армянского происхождения, включая Рубена Варданяна. Этим заявлением организация окончательно утратила и без того подорванное доверие в азербайджанском обществе и фактически встала на сторону военных преступников.

Вызывает недоумение, что арест, справедливый суд и приговоры в отношении Рубена Варданяна и других лиц, направленных из России в Карабах с целью поддержки территориальных претензий к Азербайджану, вызывают столь резкую реакцию у Amnesty International.

Кого вы пытаетесь обмануть, выдавая за "известного бизнесмена" олигарха Рубена Варданяна, который до событий в Карабахе участвовал в финансировании сепаратизма и терроризма на Украине, а также в операциях для отмывания "грязных денег"?!

Если бы Amnesty International действительно служила закону, справедливости и гуманизму, она бы не позволила себе быть марионеткой в руках семьи Варданяна и его лоббистов в Великобритании ради финансовых интересов.

Организация должна осознавать ответственность за подобные заявления перед азербайджанским обществом и всеми, кто пострадал от терроризма и военных преступлений.

Amnesty International своей провокацией пытается подорвать мирную повестку между Азербайджаном и Арменией и оказать моральную поддержку реваншистам с дашнакским мышлением.

Интересно, почему организация, посвящающая столько времени судебным делам, связанным с армянами, не защищала права азербайджанцев, страдавших от агрессии Армении в течение почти 30 лет оккупации?

Юридические решения не могут быть изменены под политическим давлением. Долговременный мир в регионе возможен только при обеспечении справедливости".