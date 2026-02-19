Стало известно состояние пешехода, сбитого на проспекте Нефтяников - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стало известно состояние пешехода, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Нефтяников в Насиминском районе.

В ответ на запрос 1news.az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что 11 февраля в 22:01 поступил вызов с проспекта Нефтяников.

«На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи. В результате инцидента 23-летняя девушка с диагнозом «сочетанная травма» была госпитализирована в Клинический медицинский центр», - подчеркивается в сообщении.

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на проспекте Нефтяников в Насиминском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на оxu.аz начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Тогрул Насирли сообщил, что инцидент был зафиксирован 18 февраля в 21:50.

«Водитель автомобиля марки KIA с государственным регистрационным знаком 99-QV-175 Велизаде Сабрин сбил пешехода Фардану Адилову, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате происшествия пешеход получила травмы.

По данному факту в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование», - отметил Т. Насирли.