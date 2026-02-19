Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 20 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако в ночь с 19 на 20 число возможен небольшой моросящий дождь в отдельных районах. Ветер северо-западный, временами усиливающийся, утром сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит +4…+7 °C, днём +12…+16 °C. Атмосферное давление повысится с 764 мм рт. ст. до 773 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70–75 %, днём 60–65 %.

В районах Азербайджана ожидается местами кратковременный дождь, в горных районах возможен снег.

В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. Утром осадки постепенно прекратятся, днём преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный западный ветер ночью и утром местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью +4…+7 °C, днём +15…+19 °C; в горах ночью +2…+6 °C, днём +6…+11 °C.