Хикмет Гаджиев напомнил Европе: Нюрнберг не отменяют по петиции

First News Media14:38 - Сегодня
Решение бакинского суда по делу олигарха Рубена Варданяна представляет собой не только торжество справедливости, но и символическое и логическое завершение почти 30-летнего конфликта, принесшего огромные страдания азербайджанскому народу.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Х помощник Президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

«Развивая уникальную военно-политическую модель урегулирования конфликтов и инициируя программу постконфликтного мирного урегулирования, Азербайджан также обеспечил привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Рубена Варданяна и других.

В преддверии следующей годовщины Ходжалинского геноцида вынесение этих судебных решений представляет собой глубокую дань памяти невинным жертвам этой трагедии и конфликта в целом», - подчеркнул представитель президентской администрации.

«Мы ожидали создания международных судов или трибуналов — таких как Нюрнбергский процесс, Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии или Международный уголовный трибунал по Руанде. Однако в сегодняшней несправедливой международной обстановке даже применение права становится все более политизированным и подвергается двойным стандартам. Поэтому Азербайджан организовал открытые судебные заседания и обеспечил правосудие через свою собственную правовую систему, подав пример международному сообществу», - указал Гаджиев.

Однако, по его словам, «совершенно аморально и неэтично», что определенные круги, включая некоторых членов Европарламента и такие организации, как Amnesty International, призывают к освобождению лиц, обвиняемых в тяжких военных преступлениях. Гаджиев в этой связи сослался на слова Президента Ильхама Алиева, сказанные в интервью France 24: «Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как все эти нацистские лидеры были приговорены к смертной казни, кто-то приходит и просит об их освобождении… Их преступления были даже хуже, чем то, что нацисты совершили во время Второй мировой войны».

Там, где совершено преступление, должна быть ответственность — и правосудие было полностью обеспечено, подчеркнул помощник главы Азербайджана.

«Оправдание лица, обвиняемого в военных преступлениях, равносильно легитимизации этих преступлений и соучастию в подрыве ответственности. Устойчивый мир и этническое примирение невозможны без справедливости. Азербайджан продолжит прилагать неустанные усилия для продвижения и укрепления региональной мирной повестки дня», - резюмировал Гаджиев.

Читайте по теме:

Адвокаты терроризма: Amnesty International - защита Варданяна как инструмент оправдания сепаратизма

