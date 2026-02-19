Аббас Аббасов: С переходом в цифровую плоскость мы стремимся информировать мировую общественность о последствиях колониализма

Цифровые платформы играют важную роль в установлении тесного и здорового сотрудничества между странами и организациями.

Как сообщает 1news.az, об этом в заявлении журналистам сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

Он отметил, что подобные научные платформы широко используются исследователями, учеными и экспертами в качестве авторитетных источников, и именно здесь формируются новые связи: «Наша виртуальная платформа будет служить цифровой базой данных как для деятелей науки и экспертов ООН, так и для других заинтересованных сторон, участвующих в процессе деколонизации. Думаю, в будущем это внесет большой вклад в построение тесного сотрудничества между странами и организациями. В то же время это станет серьезной поддержкой процессу деколонизации в научной плоскости».

Аббасов подчеркнул, что давление и попытки воздействия продолжаются: «Давление продолжается не только на нашу организацию, но и на национальные движения за независимость. Несмотря на это, мы продолжаем нашу многогранную деятельность. Мы уже не ограничиваемся только публикацией отчетов и книг — переходя в цифровую плоскость, мы стараемся правильно информировать мировое сообщество о последствиях колониализма».

Исполнительный директор отметил, что колониальная и неоколониальная политика углубляют глобальное неравенство и препятствуют сотрудничеству между странами: «В последние годы мы наблюдаем, как некоторые страны проводят политику ассимиляции. Одна страна реализует свои политические интересы в другой, пытается навязать свой язык, религию и традиции, представляя это как якобы вклад в развитие. На самом же деле это часть политики ассимиляции, которая создает серьезные препятствия для здорового сотрудничества в глобальном масштабе».

Аббасов добавил, что организация с первых месяцев работы сталкивается с давлением со стороны различных государств: «Мы работаем уже около трех лет. С первых месяцев были попытки давления со стороны Франции, Бельгии и других стран. Однако мы не ограничиваем свою деятельность только политической плоскостью или платформой ООН. Мы реализовали мероприятия и проекты на различных международных платформах в экономической и научной сферах, и эта деятельность будет продолжена».

Гафар Агаев