Стала известна причина задымления в поезде на станции метро «Нариман Нариманов» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина задымления в поезде на станции метро «Нариман Нариманов».

Как заявил в ответ на запрос 1news.az пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, на станции «Нариман Нариманов» в блоке освещения движущегося состава была зафиксирована техническая неисправность. Согласно нормативам, пассажиры были высажены на станции, а поезд отправлен в депо для осмотра.

«В настоящее время движение поездов по всем линиям осуществляется в соответствии с графиком, интервалы соблюдаются», - отметил он.

13:57

На станции бакинского метро "Нариман Нариманов" в поезде произошло задымление.

Соответствующая информация поступила на горячую линию Baku.ws.

Из-за задымления все пассажиры были высажены.

По факту происшествия в соответствующую структуру направлен запрос.