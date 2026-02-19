 Адвокаты терроризма: Amnesty International - защита Варданяна как инструмент оправдания сепаратизма | 1news.az | Новости
Адвокаты терроризма: Amnesty International - защита Варданяна как инструмент оправдания сепаратизма

Фарида Багирова14:27 - Сегодня
Адвокаты терроризма: Amnesty International - защита Варданяна как инструмент оправдания сепаратизма

Объявление приговора Рубену Варданяну подняло настоящий клеветнический хор «правозащитников и адвокатов», что, впрочем, было предсказуемо, если учесть их многолетнее нахождение на прикорме армянского лобби.

Напомним, что 17 февраля на открытом судебном заседании по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях, был объявлен приговор - 20 лет лишения свободы.

И тут же последовала реакция Amnesty International. Скорость, с которой было опубликовано ее клеветническое заявление, наводит на простой вывод - текст был готов заранее и только ждал своего часа. Достаточно прочесть пару предложений, чтобы понять всю суть этого пасквиля. В видении Amnesty International передний план в нем занимает именно Варданян, приговор другим лидерам сепаратистов лишь оттеняет главную фигуру. Неудивительно, поскольку бывший олигарх - разоблаченный к тому же в крупных финансовых махинациях - в свое время активно финансировал антиазербайджанские кампании и политические проекты, чем сегодня занимается его семья. Можно предположить, что в варданяновском списке нечистоплотных политиков и организаций есть и Amnesty International.

Вопиюще - Amnesty International решила обелить Варданяна и его «коллег» по сепаратистской верхушке, несмотря на массу доказательств, свидетельские показания, факты тяжких преступлений. Организация открыто демонстрирует свое истинное лицо: она на стороне оккупанта, совершившего этнические чистки, учинившего чудовищные преступления против человечества, Ходжалинский геноцид, и показывая права человека лишь через политическую призму и собственные интересы, выбирая, кого защищать, а кого игнорировать.

В Азербайджане к таким подходам Amnesty давно привыкли. Она входит в число организаций, активно участвующих в информационных атаках на страну, регулярно выступающей с безосновательными и предвзятыми антиазербайджанскими заявлениями. Что характерно - эти «правозащитники» ни разу не выступили в защиту более 700 тысяч вынужденных переселенцев, жертв армянской оккупации и этнических чисток. Они ни разу не защитили 200 тысяч депортированных из Армении азербайджанцев - несмотря на неоднократные обращения Общины Западного Азербайджана. Amnesty International на них отвечала крайне абстрактно - поддержки правосудия и защиты пострадавших не последовало.

Все это наглядно демонстрирует, что «благородные» лозунги, которыми прикрывается Amnesty, на деле ничто иное как ложь и мошенничество. И это понимают не только в Азербайджане. Критики неоднократно обвиняли организацию в политике двойных стандартов в методологии подготовки отчетов и избирательном подходе к странам. Вспомним, например, 2022 год, когда был резко раскритикован отчет Amnesty по Украине. Содержание этого отчета было расценено как неадекватное, пророссийское проявление «фейковой нейтральности».

Организация не брезгует откровенным подлогом, в этом ее в свое время уличило издание The Guardian, когда Amnesty при помощи искусственного интеллекта сфальсифицировала кадры жестокого обращения колумбийской полиции с демонстрантами, была уличена в этом, после чего удалила изображения. Уместно вспомнить и внутренние проблемы Amnesty International, например, обвинения в финансовых нарушениях в лондонском офисе (штаб-квартира организации расположена в Великобритании), скандальные обвинения в токсичной рабочей атмосфере, системном расизме и белом превосходстве и т.д. Все эти факты ставят моральное право организации поучать других защите прав человека под серьезное сомнение. Так же, как и ее ангажированность – в числе фондов, наиболее активно спонсирующих Amnesty International, значатся такие одиозные структуры, как соросовский Open Society Foundation, Ford Foundation, Norwegian Telethon.

Возвращаясь к Варданяну - защита, которую ему оказывает Amnesty, ставит в нелепое положение самих «правозащитников». Их беспринципность проявляется в сознательном игнорировании преступной сепаратистской деятельности Варданяна, его открытых антиазербайджанских призывов с элементами террористической угрозы, фактов финансирования терроризма и совершения военных преступлений. При этом они закрывают глаза на то, что судебные процессы по уголовным делам сепаратистов проходили открыто и в полном соответствии с международной судебной практикой. Подсудимые, их защитники, потерпевшие, их законные наследники и представители принимали свободное участие, а ход заседаний широко освещался в медиа. В итоге вина подсудимых в инкриминируемых им деяниях была полностью доказана. Впрочем, «слепота» всех этих «адвокатов» вполне понятна, если помнить об их многолетних связях с армянским лобби.

Защищая представителей сепаратистской верхушки, обвиняемых в тяжких преступлениях, эти структуры фактически размывают грань между правозащитной деятельностью и политической поддержкой экстремистов. Тем самым они сознательно способствуют нормализации самой идеологии сепаратизма, подменяя универсальные принципы прав человека избирательным подходом. Возникает ощущение, что для них права человека - не абсолютная ценность, а инструмент давления и политической целесообразности. Иначе трудно объяснить готовность брать под защиту фигурантов дел о преступлениях против мира и человечности, игнорируя масштабы предъявленных обвинений. Эти «адвокаты» предпочитают не замечать, что речь идет об обвинениях по тем же правовым категориям, которые мировое сообщество после Второй мировой войны отнесло к числу наиболее тяжких преступлений против человечества.

«Эти люди совершили серьезные преступления против человечества. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их. […] Их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны». Эта цитата Президента Азербайджана Ильхама Алиева из интервью телеканалу France 24 в Мюнхене 14 февраля, со всей очевидностью демонстрирует, что, когда речь заходит о преступлениях против человечности, история знает только один принцип - неотвратимость ответственности. Любые попытки представить их как предмет торга, компромисса или «гуманитарного смягчения» неизбежно вступают в конфликт с самой логикой международного правосудия.

Международная правозащитная деятельность может быть легитимной и убедительной лишь тогда, когда она опирается на факты, закон и принцип равной справедливости. В противном случае она неизбежно превращается в инструмент политической избирательности.

Amnesty International уже давно утратила ту нейтральность, на которую претендует, и каждый ее новый выпад воспринимается как удар по доверию к международным институтам в целом. Под маской универсальных ценностей все явственнее просматривается избирательный и политизированный подход, способный оправдать за деньги все, что угодно - только не справедливость.

