Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа за последние два года провела более 35 международных конференций

В результате успешного сотрудничества Бакинской инициативной группы с движениями за независимость будут достигнуты важные результаты.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на международной конференции «Неоколониализм и глобальное неравенство».

Аббас Аббасов сообщил, что за последние два года Бакинская инициативная группа провела более 35 международных конференций, провела 150 исследований и опубликовала более 40 отчетов.

По его словам, организация также издала три книги, представила альтернативные отчеты и заявления в ООН и ее профильные структуры.

Было отмечено, что в апреле 2025 года Бакинская инициативная группа представила альтернативный отчет Постоянному форуму ООН по проблемам лиц африканского происхождения.

«Данный документ был включен в доклад генерального секретаря ООН о Программе действий по проведению Международного десятилетия лиц африканского происхождения», - сказал Аббасов.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что сотрудничество с независимыми движениями послужит достижению реальных результатов в направлении деколонизации заморских территорий и регионов, страдающих от колониализма.

Гафар Агаев