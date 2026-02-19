 «Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает Баку в арт-центр региона - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает Баку в арт-центр региона - ФОТО

Феликс Вишневецкий14:00 - Сегодня
«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает Баку в арт-центр региона - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева проходит выставка «Супергерои дикой природы» всемирно известных художников Джилли и Марка Шаттнеров, объединяющих живопись и скульптуру с экологическими месседжами.

Сегодня выставки это уже не просто способ провести выходной. Они становятся частью городского ритма, формируют культурный ландшафт и всё чаще превращаются в события, которые задают настроение всему городу. Для жителей Баку это возможность переключиться, получить новый эмоциональный опыт и взглянуть на привычные вещи под другим углом, а для туристов - ещё один способ почувствовать атмосферу места и понять, чем оно живёт прямо сейчас.

Но по-настоящему запоминаются те проекты, за которыми стоит идея. Когда искусство не ограничивается визуальным впечатлением, а поднимает важные темы и оставляет ощущение смысла - выставка перестаёт быть просто событием в культурной афише и становится опытом, который хочется обсуждать. Именно о такой выставке 1news.az расскажет далее. Открывшаяся на днях в Центре Гейдара Алиева выставка известных британских и австралийских скульпторов Джилли и Марка Шаттнеров «Супергерои дикой природы» - это не только художественное высказывание, но и сильный месседж о бережном отношении к миру, в котором мы живём.

Джилли и Марк, прославившиеся как активные защитники дикой природы, сделали своё искусство инструментом её сохранения - выставка не просто напоминает о проблемах, с которыми сталкиваются животные и экосистемы, но и даёт зрителю возможность увидеть мир с точки зрения смелости, заботы и надежды.

«Наша цель - на основе опыта, полученного во время путешествий по разным странам мира, побудить зрителей защищать животных, находящихся под угрозой исчезновения. Мы изучаем животных, наблюдаем за ними, фотографируем и изображаем их. Все скульптуры, представленные на выставке, основаны на животных, которых мы видели в реальной жизни», - подчеркивает Джилли Шаттнер.

«Мы подробно узнали о ценных инициативах, реализуемых в столице Азербайджана и по всей стране в направлении защиты дикой природы и окружающей среды. Именно этот фактор стал одной из главных причин, которые привлекли нас в страну, в которой ощущается глубокая и искренняя связь с природой», - отмечает Марк Шаттнер.

Художники, которых The New York Times называет «самыми успешными и наиболее продуктивными авторами общественного искусства в истории Нью-Йорка», известны своими культовыми персонажами - «Крольчихой» (Rabbitwoman) и «Человеком-псом» (Dogman), берущими на себя миссию по защите природы и воплощающими идею о том, что, оставаясь разными, люди могут жить в гармонии и заботиться о природе.

На крупнейшей в творческой карьере Джилли и Марка Шаттнеров выставке представлены живописные работы, а также скульптуры разных масштабов, которые побуждают задуматься о нашей ответственности за сохранение природы. Через искусство авторы обращаются к зрителям с важным посланием - заботиться о дикой природе и защищать её, но выставка в Баку рассказывает не только о сохранении живой природы, но и о сострадании, смелости и единстве.

Экспозиция выстроена таким образом, что знакомство с ней начинается ещё до входа в здание - часть масштабных работ размещена в парке Центра Гейдара Алиева, органично вписываясь в архитектурный ландшафт и превращая прогулку по территории в своеобразный открытый музей. Внутренние залы продолжают этот диалог, позволяя зрителю глубже погрузиться в художественную концепцию авторов. Такое решение стирает границу между городским пространством и выставочной площадкой, делая искусство ближе и доступнее широкой аудитории.

Интерактивные элементы выставки «Супергерои дикой природы» делают посещение живым и вовлекающим - посетители не остаются лишь наблюдателями, они становятся участниками экспозиции, взаимодействуя с произведениями искусства на разных уровнях. Благодаря этому зрители получают возможность рассмотреть работы максимально близко, изучить детали, почувствовать текстуры и формы, которые иначе могли бы остаться незамеченными. В некоторых зонах выставки интерактив достигает того уровня, что зрители могут буквально прикасаться к экспонатам, участвуя в диалоге с искусством и создавая собственное впечатление от увиденного - такой подход делает посещение более запоминающимся и эмоционально насыщенным.

«Центр Гейдара Алиева сам по себе уже был в нашем списке must-visit в Баку, но выставка «Супергерои дикой природы» оказалась просто невероятной! Яркие скульптуры и живописные работы буквально притягивают взгляд, а интерактивные элементы позволяют стать частью экспозиции. И да, это реально Instagramable - каждый уголок хочется фотографировать» - отметили в комментарии 1news.az туристы из Турции.

Особо подчеркнем и то, что проведение подобных проектов - не разовая инициатива, а последовательная культурная стратегия. Ранее в Центре Гейдара Алиева прошли выставки признанных мастеров современного искусства, среди которых Фернандо Ботеро, Кэрол Фойерман, Джузеппе Карта и т.д. Такая преемственность играет заметную роль в укреплении статуса Баку как динамичного культурного центра региона. Город всё увереннее появляется на карте международных арт-маршрутов, привлекая не только ценителей искусства, но и путешественников, для которых культурная повестка становится важной частью выбора направления. В результате подобные выставки работают сразу в двух плоскостях - обогащают культурную жизнь столицы и одновременно усиливают её туристическую привлекательность.

Отметим, что выставка «Супергерои дикой природы» продлится целый год - отличный формат, который позволяет знакомиться с экспозицией в удобном ритме как жителям Баку, так и гостям азербайджанской столицы. Приобрести билеты online можно здесь.

Фото: Надир Ибрагимли

Поделиться:
166

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Lifestyle

«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает ...

Мнение

Саботаж мира: О том, как Том де Ваал выводит на сцену призрак Акрама Айлисли

Общество

Лейла Алиева посетила детский дом Hannah and Rozafa и университетский больничный центр ...

Lifestyle

«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает Баку в арт-центр региона - ФОТО

Кино на неделю: Турецкая семейная комедия «Тайны Эфеса» и не только - ВИДЕО

Как азербайджанец из «восьмого» оказался на европейской сцене с мировыми звёздами - ФОТО - ВИДЕО

Новый директор Академического русского драматического театра представлен коллективу - ФОТО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Берлине прошли Дни азербайджанского кино - ФОТО

Азер Насибов вновь развернул все кресла на российском «Голосе» - ВИДЕО

Стало известно, что будет дальше с «ЧБД?» на фоне депортации Нурлана Сабурова из РФ

СБУ начала расследование в отношении Нурлана Сабурова

Последние новости

Национальный форум НПО: Amnesty International окончательно утратила доверие азербайджанского общества

Сегодня, 14:15

Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

Сегодня, 14:10

«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает Баку в арт-центр региона - ФОТО

Сегодня, 14:00

В бакинском метро произошло задымление - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

В Баку состоялась встреча с составом мобильной тренинговой группы НАТО - ФОТО

Сегодня, 13:55

Саботаж мира: О том, как Том де Ваал выводит на сцену призрак Акрама Айлисли

Сегодня, 13:50

Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

Сегодня, 13:43

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:40

NYT: США и Израиль могут ударить по штаб-квартире КСИР

Сегодня, 13:35

Из Германии в Газах по горам: история немецкого «искателя приключений», получившего срок в Азербайджане

Сегодня, 13:27

Назначен новый руководитель платежного бизнеса Kapital Bank и PashaPay

Сегодня, 13:17

Андреа Калуби: Необходимо положить конец зависимости Запада от недр Конго

Сегодня, 13:13

В Армении выявлен первый случай лихорадки чикунгунья

Сегодня, 13:08

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа за последние два года провела более 35 международных конференций

Сегодня, 13:00

Уничтожена импортированная из Индии партия биологически активной добавки - ФОТО

Сегодня, 12:45

Стала известна стоимость проезда и расписание нового автобусного рейса Баку - Лачин

Сегодня, 12:37

США готовят портал для доступа к контенту, запрещенному в ряде стран

Сегодня, 12:35

Лейла Алиева посетила детский дом Hannah and Rozafa и университетский больничный центр Mother Teresa в Тиране - ФОТО

Сегодня, 12:30

В Карачи при взрыве газа погибли не менее 15 человек

Сегодня, 12:27

МЧС призывает население к бдительности из-за резкого изменения погоды

Сегодня, 12:23
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36