Фархад Мамедов: Гибридные атаки России против Азербайджана переходят все границы

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Еще пару недель назад в эфире у Гелы Васадзе коснулся темы информационного вброса, целью которого была семья Президента Азербайджана и предположил, что за этим может стоять Россия.

Об этом говорил тот факт, как материал был слит братьям Гусейновым. Связался кто-то (?!) по интернету, предложил за деньги «компромат», братья Гусейновы заплатили (?!) и у них появился заранее подготовленный сценарий инфовброса.

Братья сыграли роль стремящихся полезных идиотов против Азербайджана.

А в чем причина такого вброса, который сжигает мосты?!

Можно назвать массу причин.

Геополитические трансформации Южного Кавказа и отсутствие России в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, в армяно-турецкой нормализации и в процессе разблокировки коммуникаций. У России была роль во всех направлениях трансформаций, но она была потеряна по вине самой Москвы.

Принципиальная позиция Президента Азербайджана по теме крушения самолета AZAL. В Москве никак не могут переварить позицию Президента Азербайджана и двигаются в темпе один шаг вперед - два назад.

Внимание президента США к регионам Южного Кавказа и Центральной Азии, связующим звеном которых выступает Азербайджан.

Россия теряет инструменты в самом Азербайджане как в виде институтов мягкой силы, так и в лице инициативщиков вроде Мехтиева.

Тем много…

Однако какой метод был выбран?!

Самый грязный! Затрагивающий семью и личную жизнь!

То есть, все другие механизмы и инструменты потеряли значение. Удары по инфраструктуре Азербайджана в Украине, аресты азербайджанцев в России, угрозы на госканалах… все это оказывается безрезультатным!

Это показатель слабости России, так как нападки на семью это уже последний предел.

В Москве, особенно в окружении Путина, похоже, забыли куда летали самолеты с семьями во время похода Пригожина на Москву.

«В Баку умеют ждать», как писалось в одной из книг про 44-дневную войну. Умеют и реагировать.

Этим вбросом Москва перешла грань, которая формировалась в отношениях два десятилетия.

Азербайджан и Президент Ильхам Алиев не свернут с пути, трансформации в регионе будут продолжаться и места России в регионе будет все меньше и меньше!

Источник: @mneniyefm