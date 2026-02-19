 Фархад Мамедов: Гибридные атаки России против Азербайджана переходят все границы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Фархад Мамедов: Гибридные атаки России против Азербайджана переходят все границы

First News Media14:33 - Сегодня
Фархад Мамедов: Гибридные атаки России против Азербайджана переходят все границы

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Еще пару недель назад в эфире у Гелы Васадзе коснулся темы информационного вброса, целью которого была семья Президента Азербайджана и предположил, что за этим может стоять Россия.

Об этом говорил тот факт, как материал был слит братьям Гусейновым. Связался кто-то (?!) по интернету, предложил за деньги «компромат», братья Гусейновы заплатили (?!) и у них появился заранее подготовленный сценарий инфовброса.

Братья сыграли роль стремящихся полезных идиотов против Азербайджана.

А в чем причина такого вброса, который сжигает мосты?!

Можно назвать массу причин.

Геополитические трансформации Южного Кавказа и отсутствие России в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, в армяно-турецкой нормализации и в процессе разблокировки коммуникаций. У России была роль во всех направлениях трансформаций, но она была потеряна по вине самой Москвы.

Принципиальная позиция Президента Азербайджана по теме крушения самолета AZAL. В Москве никак не могут переварить позицию Президента Азербайджана и двигаются в темпе один шаг вперед - два назад.

Внимание президента США к регионам Южного Кавказа и Центральной Азии, связующим звеном которых выступает Азербайджан.

Россия теряет инструменты в самом Азербайджане как в виде институтов мягкой силы, так и в лице инициативщиков вроде Мехтиева.

Тем много…

Однако какой метод был выбран?!

Самый грязный! Затрагивающий семью и личную жизнь!

То есть, все другие механизмы и инструменты потеряли значение. Удары по инфраструктуре Азербайджана в Украине, аресты азербайджанцев в России, угрозы на госканалах… все это оказывается безрезультатным!

Это показатель слабости России, так как нападки на семью это уже последний предел.

В Москве, особенно в окружении Путина, похоже, забыли куда летали самолеты с семьями во время похода Пригожина на Москву.

«В Баку умеют ждать», как писалось в одной из книг про 44-дневную войну. Умеют и реагировать.

Этим вбросом Москва перешла грань, которая формировалась в отношениях два десятилетия.

Азербайджан и Президент Ильхам Алиев не свернут с пути, трансформации в регионе будут продолжаться и места России в регионе будет все меньше и меньше!

Источник: @mneniyefm

Поделиться:
536

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ...

Мнение

Нейтралитет с прицелом: швейцарская дипломатия как фактор дестабилизации

Экономика

Хикмет Гаджиев напомнил Европе: Нюрнберг не отменяют по петиции

Мнение

Адвокаты терроризма: Amnesty International - защита Варданяна как инструмент оправдания ...

Политика

Трамп: Мы делаем действительно хорошую работу

Дональд Трамп: Совет мира открыт для любой страны

Трамп на заседании Совета мира: Мы проделали очень хорошую работу

В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Азербайджане произошло землетрясение

Азербайджан отменил визы для граждан четырех стран

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Пашинян: призовой фонд премии «Zayed» будет разделен между Азербайджаном и Арменией

Последние новости

Трамп: Мы делаем действительно хорошую работу

Сегодня, 19:05

Дональд Трамп: Совет мира открыт для любой страны

Сегодня, 19:03

Трамп на заседании Совета мира: Мы проделали очень хорошую работу

Сегодня, 18:45

AFFA привлекает в сборную зарубежного тренера за 1 миллион манатов

Сегодня, 18:30

В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму

Сегодня, 18:15

Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 17:57

В Каспийском море произошло землетрясение

Сегодня, 17:49

Впервые двое граждан Азербайджана удостоены почетной награды Великобритании - ВИДЕО

Сегодня, 17:47

ЕС включил КСИР в список террористических организаций

Сегодня, 17:44

В Гяндже сильный ветер повалил фонарный столб на автомобили - ФОТО

Сегодня, 17:43

Родитель обвинил руководство школы в Губе в сокрытии факта насилия над первоклассником

Сегодня, 17:39

Суд продлил арест архиепископа Баграта Галстаняна на два месяца

Сегодня, 17:26

Продлен срок ареста руководителя порта «Говсан»

Сегодня, 17:15

Новые кадровые назначения в Министерстве труда и социальной защиты населения - ФОТО

Сегодня, 17:00

«Закон должен восторжествовать»: Король Великобритании Карл III о задержании своего брата - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Нейтралитет с прицелом: швейцарская дипломатия как фактор дестабилизации

Сегодня, 16:20

Еврокомиссия одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

Сегодня, 16:15

Задержаны лица, продававшие наркотики через социальные сети - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Бывший председатель Госагентства автомобильных дорог Нахчывана обвиняется в присвоении в особо крупном размере

Сегодня, 16:00

Франсуа Бенедетти: Французская система - это неоколониальная политика, препятствующая развитию корсиканцев

Сегодня, 15:50
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36