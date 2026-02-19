Андреа Калуби: Необходимо положить конец зависимости Запада от недр Конго

Движения за независимость возникли не потому, что колониальная система была якобы доброжелательной или гуманной, напротив, они стали продуктом сопротивления, возникшего в результате совместной деятельности реальных политических, духовных и экономических союзников.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила политический деятель и предприниматель Андреа Калуби, выступая на международной конференции «Неоколониализм и глобальное неравенство», организованной Бакинской инициативной группой.

Она отметила, что хотя после Второй мировой войны ослабление таких колониальных держав, как Бельгия, Франция и Великобритания, а также создание ООН пошатнули правовые основы порядка, основанного на расовой иерархии, сегодня для достижения полной независимости необходимо поощрять молодежное предпринимательство и положить конец зависимости Запада от природных богатств Конго.

«Следуя по пути борьбы, начатому такими лидерами и интеллектуалами, как Патрис Лумумба, мы должны обеспечить, чтобы Африка больше не оставалась на периферии международной системы, и вывести наш экономический и политический суверенитет на передовые позиции глобальной повестки дня».

Гафар Агаев