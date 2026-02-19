Назначен новый руководитель платежного бизнеса Kapital Bank и PashaPay

Джалал Оруджев назначен членом Правления и заместителем председателя «Kapital Bank».

Как передает 1news.az, об этом APA сообщили в банке.

Согласно информации, соответствующее решение было принято Наблюдательным советом банка.

Отмечено, что Джалал Оруджев возглавит платежный бизнес «Kapital Bank» и «PashaPay».

Следует отметить, что Джалал Оруджев занимал руководящие должности в ведущих финансовых институтах Азербайджана. Он работал руководителем отдела развития платежных систем в Центральном банке, главным исполнительным директором компании «MilliKart», главным директором по технологиям в «Unibank» и Международном банке Азербайджана, а также главным операционным директором и членом Правления «PAŞA Bank». Кроме того, Джалал Оруджев является членом Наблюдательного совета «PAŞA Kapital».