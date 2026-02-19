 СМИ: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие выходные | 1news.az | Новости
СМИ: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие выходные

First News Media08:20 - Сегодня
Американская администрация рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но окончательного решения пока не принято.

Об этом сообщила в среду телекомпания CBS News со ссылкой на источники.

По их данным, сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту США Дональду Трампу, что "военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся". Как подчеркивает CBS News, окончательного решения "пока не принято", в Белом доме "оценивают риски эскалации, а также политические и военные последствия воздержания" от потенциальной атаки.

Источник: ТАСС

