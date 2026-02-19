CNN: Трамп еще не принял окончательного решения относительно удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно нанесения удара по Ирану, но американские военные готовы это сделать уже в ближайшие выходные.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным одного из них, президент в том числе в частном порядке высказывался как за, так и против нанесения удара по Ирану, а также узнавал мнение своих советников и союзников США. Как сообщает телеканал, 18 февраля в Белом доме прошло совещание по этой теме с участием высокопоставленных чиновников. Кроме того, в тот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили Трампу "о непрямых переговорах с Ираном", состоявшихся 17 февраля.

Ранее телеканал CBS также сообщил, что американская администрация рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану.

26 января в Вашингтоне заявили, что в сторону Ирана направляется "огромная армада". Американская сторона выразила надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. В США предупредили, что "следующая атака будет еще хуже", имея в виду удары по исламской республике летом 2025 года, и призвали "не дать этому случиться".

17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана по ядерному досье. По словам министра иностранных дел республики Аббаса Арагчи, стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консультации прошли хорошо по ряду аспектов, однако Тегеран пока не готов признавать ряд принципиальных позиций, которые обозначили в Белом доме. Время и место нового раунда переговоров стороны не раскрывают.

Источник: ТАСС