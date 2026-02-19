 Израиль объявил наивысший уровень военной готовности для служб безопасности | 1news.az | Новости
Израиль объявил наивысший уровень военной готовности для служб безопасности

First News Media10:15 - Сегодня
Службы безопасности Израиля переведены в режим наивысшей оборонительной готовности из-за возможного удара США по Ирану.

Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источники.

Израильские чиновники считают, что США могут осуществить широкомасштабный удар по Ирану, если Тегеран не выполнит вовремя требования Вашингтона, оглашенные на переговорах между странами в Женеве 17 февраля, утверждает портал.

Ynet добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает неминуемыми атаки Тегерана по еврейскому государству в случае нападения США на Иран.

17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана по ядерному досье. По словам Арагчи, стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно будет включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры прошли хорошо по ряду аспектов, однако Тегеран пока не готов признавать ряд принципиальных позиций, которые обозначили в Белом доме. Время и место нового раунда переговоров стороны не раскрывают.

