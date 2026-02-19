Макрон назвал свободу слова чепухой

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода выражения мнений является «чистой чепухой», если никто не понимает, как людей направляют в рамках этой свободы, особенно когда речь идет о переходе от одного ненавистного высказывания к другому.

«Свобода выражения — это чистая чепуха, если никто не знает, как его направляют через эту так называемую свободу выражения, особенно когда речь идет о переходе от одного ненавистного высказывания к другому», — сказал он.

Во время общения с представителями местного сообщества в ходе визита в Индию Макрон отметил, что свобода слова не может считаться подлинной, если люди не осознают, каким образом формируются и усиливаются их взгляды. По его словам, без прозрачности в том, как мнения создаются и распространяются, идеал свободы выражения рискует быть искажен манипуляциями и расколом.

Французский лидер призвал к более прозрачному переходу между различными позициями и подчеркнул необходимость определенного общественного порядка. Он заявил о желании избежать любых расистских и ненавистнических высказываний и подчеркнул, что защита открытых дебатов не должна позволять распространение вредной или дискриминационной риторики под прикрытием свободы.

Источник: РИА Новости