 Британия усиливает защиту от «цифрового насилия» против женщин и девочек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Британия усиливает защиту от «цифрового насилия» против женщин и девочек

First News Media11:12 - Сегодня
Британия усиливает защиту от «цифрового насилия» против женщин и девочек

Власти Великобритании намерены обязать технологические компании оперативно удалять из интернета изображения, содержащие оскорбительный контент или распространяемые без согласия.

Согласно инициативе правительства, на выполнение этого требования платформам будет отведено не более 48 часов, в противном случае им могут грозить серьезные санкции вплоть до блокировки сервисов на территории страны.

Предлагаемые меры также предусматривают значительные финансовые штрафы, до 10% от глобального оборота компаний, если те не обеспечат эффективное выявление и удаление незаконных материалов. Речь, в частности, идет о так называемых интимных изображениях, распространяемых без согласия человека, изображенного на них.

Инициатива рассматривается как часть более широкой государственной стратегии по противодействию насилию в отношении женщин и девочек. Обсуждение ужесточения правил усилилось после критики в адрес одного из генеративных чат-ботов, который, по мнению британских чиновников, создавал недопустимые визуальные материалы с участием несовершеннолетних.

Планируется, что изменения будут реализованы через поправки к законопроекту о преступности и деятельности полиции. Одной из ключевых новаций станет принцип «одного обращения»: пострадавшим достаточно будет единожды сообщить о факте распространения изображения, после чего контент должен быть удален со всех платформ, где он размещен.

Кроме того, создание или распространение интимных изображений без согласия предлагается отнести к категории приоритетных правонарушений в рамках законодательства о безопасности в интернете. Это поставит подобные действия в один ряд с наиболее тяжкими цифровыми преступлениями, требующими немедленного реагирования со стороны платформ и правоохранительных органов.

Схожие законодательные инициативы обсуждаются и в других европейских странах. Во Франции готовятся к принятию аналогичных норм, тогда как Испания, Греция, Нидерланды и Дания заявляют о намерении усилить контроль за доступом молодежи к социальным сетям.

Источник: FinancialTimes

Поделиться:
262

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Lifestyle

«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает ...

Мнение

Саботаж мира: О том, как Том де Ваал выводит на сцену призрак Акрама Айлисли

Общество

Лейла Алиева посетила детский дом Hannah and Rozafa и университетский больничный центр ...

В мире

NYT: США и Израиль могут ударить по штаб-квартире КСИР

В Армении выявлен первый случай лихорадки чикунгунья

США готовят портал для доступа к контенту, запрещенному в ряде стран

В Карачи при взрыве газа погибли не менее 15 человек

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Наоми Кэмпбелл уличили в связи с педофилом Эпштейном

Глава евродипломатии обратилась к европейцам с девизом из Marvel, а глава Еврокомиссии - из «Трех мушкетеров»

Стали известны детали трагической гибели в РФ супругов-азербайджанцев

В Женеве завершилась встреча Россия–Украина–США - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Национальный форум НПО: Amnesty International окончательно утратила доверие азербайджанского общества

Сегодня, 14:15

Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

Сегодня, 14:10

«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает Баку в арт-центр региона - ФОТО

Сегодня, 14:00

В бакинском метро произошло задымление - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

В Баку состоялась встреча с составом мобильной тренинговой группы НАТО - ФОТО

Сегодня, 13:55

Саботаж мира: О том, как Том де Ваал выводит на сцену призрак Акрама Айлисли

Сегодня, 13:50

Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

Сегодня, 13:43

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:40

NYT: США и Израиль могут ударить по штаб-квартире КСИР

Сегодня, 13:35

Из Германии в Газах по горам: история немецкого «искателя приключений», получившего срок в Азербайджане

Сегодня, 13:27

Назначен новый руководитель платежного бизнеса Kapital Bank и PashaPay

Сегодня, 13:17

Андреа Калуби: Необходимо положить конец зависимости Запада от недр Конго

Сегодня, 13:13

В Армении выявлен первый случай лихорадки чикунгунья

Сегодня, 13:08

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа за последние два года провела более 35 международных конференций

Сегодня, 13:00

Уничтожена импортированная из Индии партия биологически активной добавки - ФОТО

Сегодня, 12:45

Стала известна стоимость проезда и расписание нового автобусного рейса Баку - Лачин

Сегодня, 12:37

США готовят портал для доступа к контенту, запрещенному в ряде стран

Сегодня, 12:35

Лейла Алиева посетила детский дом Hannah and Rozafa и университетский больничный центр Mother Teresa в Тиране - ФОТО

Сегодня, 12:30

В Карачи при взрыве газа погибли не менее 15 человек

Сегодня, 12:27

МЧС призывает население к бдительности из-за резкого изменения погоды

Сегодня, 12:23
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36