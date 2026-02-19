Британия усиливает защиту от «цифрового насилия» против женщин и девочек

Власти Великобритании намерены обязать технологические компании оперативно удалять из интернета изображения, содержащие оскорбительный контент или распространяемые без согласия.

Согласно инициативе правительства, на выполнение этого требования платформам будет отведено не более 48 часов, в противном случае им могут грозить серьезные санкции вплоть до блокировки сервисов на территории страны.

Предлагаемые меры также предусматривают значительные финансовые штрафы, до 10% от глобального оборота компаний, если те не обеспечат эффективное выявление и удаление незаконных материалов. Речь, в частности, идет о так называемых интимных изображениях, распространяемых без согласия человека, изображенного на них.

Инициатива рассматривается как часть более широкой государственной стратегии по противодействию насилию в отношении женщин и девочек. Обсуждение ужесточения правил усилилось после критики в адрес одного из генеративных чат-ботов, который, по мнению британских чиновников, создавал недопустимые визуальные материалы с участием несовершеннолетних.

Планируется, что изменения будут реализованы через поправки к законопроекту о преступности и деятельности полиции. Одной из ключевых новаций станет принцип «одного обращения»: пострадавшим достаточно будет единожды сообщить о факте распространения изображения, после чего контент должен быть удален со всех платформ, где он размещен.

Кроме того, создание или распространение интимных изображений без согласия предлагается отнести к категории приоритетных правонарушений в рамках законодательства о безопасности в интернете. Это поставит подобные действия в один ряд с наиболее тяжкими цифровыми преступлениями, требующими немедленного реагирования со стороны платформ и правоохранительных органов.

Схожие законодательные инициативы обсуждаются и в других европейских странах. Во Франции готовятся к принятию аналогичных норм, тогда как Испания, Греция, Нидерланды и Дания заявляют о намерении усилить контроль за доступом молодежи к социальным сетям.

