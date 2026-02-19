Экс-президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к пожизненному заключению по делу о мятеже в декабре 2024 года.

Вердикт вынес 19 февраля Центральный районный суд Сеула, передает агентство Yonhap.

По этой статье в уголовном кодексе предусмотрена лишь смертная казнь или пожизненное заключение. Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни, на которую в Южной Корее с 1997 года действует мораторий.

По делу о мятеже в 2024 году приговор вынесен и экс-министру обороны Ким Ён Хёну. Он получил 30 лет тюремного заключения.

Всего в качестве подсудимого Юн Сок Ёль участвует в восьми судебных процессах, четыре из них связаны с введением военного положения. По другому делу - о препятствовании аресту из-за противостояния президентской службы охраны и правоохранительных органов в январе 2025 года - он уже был приговорен в январе этого года к пяти годам тюрьмы.

Юн Сок Ёль был обвинен в организации мятежа из-за введения военного положения в нарушение конституции в декабре 2024 года. В частности, следствие считало, что он пытался "сокрушить своих политических оппонентов". В апреле 2025 года Конституционный суд посчитал, что военное положение противоречило основному закону страны, на этом основании Юн Сок Ёль был отстранен от власти.

