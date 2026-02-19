Для Армянской АЭС построят резервный кризисный центр в рамках стандартов МАГАТЭ.

Как отмечается в постановлении, принятом на заседании правительства в четверг, решение принято для выполнения стандартов безопасности МАГАТЭ, а также российского стандарта "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" (ОПБ АЭС).

Резервный кризисный центр строится на трассе Ереван – Эчмиадзин, для него уже составлен проект.

Несколько лет назад МАГАТЭ ввел в свои стандарты рекомендацию о резервном кризисном центре, в дополнение к основному. Основной должен размещаться на территории АЭС, а резервный – за ее пределами.

Источник: Sputnik Армения