 Стала известна стоимость проезда и расписание нового автобусного рейса Баку - Лачин
Стала известна стоимость проезда и расписание нового автобусного рейса Баку - Лачин

Фаига Мамедова12:37 - Сегодня
В рамках программы «Великое возвращение» организуется новый регулярный автобусный рейс Баку - Лачин.

Об этом 1news.az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Сообщается, что автобусы по маршруту Баку - Лачин, который начнет работу с 25 февраля, будут следовать по дороге Лачин - Хакари - Зангилан. Отправление из Бакинского международного автовокзального комплекса в Лачин будет осуществляться ежедневно в 08:00, а в обратном направлении - в 16:00. Стоимость проезда по маршруту Баку - Лачин установлена в размере 16,10 AZN.

Промежуточным пунктом на маршруте определено село Агалы Зангиланского района. Стоимость проезда до промежуточного пункта составляет 13,80 AZN.

Отметим, что в настоящее время для поездок в Лачин пассажиры пользуются регулярным рейсом Баку - Ханкенди - Лачин. После запуска нового маршрута Баку - Лачин рейс Баку - Ханкенди - Лачин будет функционировать как Баку - Шуша, а конечным пунктом будет город Шуша.

Регулярный рейс Баку - Шуша, как и прежде, будет выполняться дважды в день. Автобусы будут отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса в Шушу в 07:00 и 11:00, а в обратном направлении - в 17:00 и на следующий день в 09:00. К сведению сообщаем, что время отправления автобусов из города Шуша и других промежуточных пунктов осталось без изменений.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал «biletim.az». Напомним, что при покупке билетов гражданами Азербайджана через портал или мобильное приложение «biletim.az» разрешения на въезд на освобожденные территории предоставляются автоматически.

