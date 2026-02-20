ЕС подтвердил выделение Армении помощи в €200 млн

ЕС подтвердил выделение Армении пакета помощи в размере €202,5 ​​млн.

Как сообщает The Brussels Times, представители ЕС провели рабочий визит в Армению для оценки прогресса в разработке новой стратегической повестки ЕС-Армения в преддверии запланированной поездки Комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос 19-20 марта и первого совместного саммита.

Согласно заявлению Европейской комиссии, переговоры были сосредоточены на улучшении региональной взаимосвязи в транспортной, энергетической и цифровой сферах. В ходе обсуждений была выражена поддержка армянской инициативе «Перекресток мира» наряду с программой ЕС по развитию межрегиональной взаимосвязи.

Были обозначены варианты поддержки ЕС для приоритетных проектов, определенных совместно с Арменией, при этом обсуждались такие области, как торговля и мобильность.

Окончательный план реформ и инвестиций в рамках Плана повышения устойчивости и развития Армении был утвержден с армянским правительством, включая второй транш в размере €202,5 ​​млн.

О выплате в размере €202,5 ​​млн. Кос ранее объявила во время своего визита в сентябре 2025 года.

Стратегическая повестка дня основывается на Всеобъемлющем и расширенном соглашении о партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA).

Представители ЕС также подтвердили поддержку того, что они назвали «демократической устойчивостью» Армении, в том числе защиту предстоящего избирательного процесса.