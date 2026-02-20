 Глава КГД Армении уволен на фоне коррупции | 1news.az | Новости
Армения

Глава КГД Армении уволен на фоне коррупции

First News Media14:17 - Сегодня
Глава КГД Армении уволен на фоне коррупции

Генсек Комитета госдоходов Армении Эдгар Геворкян освобожден от занимаемой должности.

Соответствующее решение подписал премьер Никол Пашинян, оно опубликовано на сайте официальной правительственной информации.

Ранее в КГД имели место коррупционные скандалы, было арестовано несколько сотрудников ведомства. В конце прошлого года паблики сообщали, что в Армению из Дубая контрабандным путем было завезено 400 iPhone, и за этим стояли высокопоставленные чиновники КГД.

Отметим, 16 января стало известно об аресте трех работников КГД, а именно: начальника отдела таможенного обслуживания и контроля, его заместителя и инспектора того же подразделения КГД.

По данным следствия, 10 декабря указанные должностные лица попытались обеспечить незаконный ввоз груза через контрольно-пропускной пункт "Агарак", скрыв его от таможенного контроля. Сумма обязательных платежей по данному грузу должна была составить около 11,4 млн драмов (примерно $30 тыс.)

По версии Антикоррупционного комитета, обвиняемые договорились с представителем груза и поручили водителю объехать рентгеновскую проверку. После выезда с территории КПП автомобиль был остановлен, груз изъят, а затем отправлен далее.

Глава отдела, его заместитель и представитель груза заключены под стражу. Таможенному инспектору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также назначен залог в размере 5 млн драмов.

Источник: Sputnik Армения

