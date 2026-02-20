 В WhatsApp появилась новая функция | 1news.az | Новости
First News Media20:00 - Сегодня
В WhatsApp появилась новая функция, расширяющая возможности управления групповыми чатами. О запуске обновления сообщается на официальном сайте сервиса.

Теперь администраторы и участники групп могут отправлять новым пользователям недавние сообщения из чата, чтобы те быстрее включились в обсуждение актуальных тем. Функция стала одной из самых запрашиваемых и уже доступна на разных платформах.

При добавлении нового участника можно переслать ему до 100 последних сообщений. Это позволяет избежать необходимости делать скриншоты или вручную пересылать переписку. При этом новые пользователи получают доступ только к выбранным недавним сообщениям, а остальные участники видят, какими именно записями поделились.

Как подчеркивают в компании, история сообщений защищена сквозным шифрованием наравне с личной перепиской. Для прозрачности процесса при отправке истории все участники группы получают уведомление с указанием отправителя и времени публикации. Переданные сообщения визуально отличаются от обычных.

Администраторы могут отключить эту настройку для своих групп, однако у них всегда остается возможность самостоятельно поделиться историей переписки.

В WhatsApp отмечают, что новая функция уже начала внедряться.

