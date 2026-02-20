 Турция намерена направить в сектор Газа не менее 20 тысяч контейнерных домов | 1news.az | Новости
Турция намерена направить в сектор Газа не менее 20 тысяч контейнерных домов

First News Media08:30 - Сегодня
Турция планирует отправить в сектор Газа как минимум 20 000 контейнерных домов, которые ранее использовались гражданами страны для временного проживания после разрушительных землетрясений, произошедших в феврале 2023 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы продолжим наши усилия по оказанию гуманитарной помощи Газе. После повторного открытия контрольно-пропускного пункта Рафах (2 февраля - прим.), мы планируем направить в Газу контейнеры, использовавшиеся во время землетрясений. На первом этапе мы хотим отправить в регион 20 000 контейнеров", - подчеркнул он.

