Мелони: до решения территориального вопроса в украинском конфликте еще далеко
Киев и Москва далеки от решения территориального вопроса в российско-украинском конфликте.
Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в интервью Sky tg24.
Она отметила, что требования России к украинской стороне по поводу вывода войск являются необоснованными.
Итальянский премьер добавила, что сейчас стороны далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Москва продолжает предъявлять претензии.
267