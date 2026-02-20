Мелони: до решения территориального вопроса в украинском конфликте еще далеко

Киев и Москва далеки от решения территориального вопроса в российско-украинском конфликте.

Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в интервью Sky tg24.

Она отметила, что требования России к украинской стороне по поводу вывода войск являются необоснованными.

Итальянский премьер добавила, что сейчас стороны далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Москва продолжает предъявлять претензии.