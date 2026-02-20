 Первое видео на YouTube получило статус музейного экспоната | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Первое видео на YouTube получило статус музейного экспоната

First News Media21:20 - Сегодня
Первое видео на YouTube получило статус музейного экспоната

В новой экспозиции Музея Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне показан момент рождения YouTube более 20 лет назад, сообщает CNN.

Учреждение приобрело реконструированную раннюю страницу платформы и первое видео, загруженное сооснователем Джаведом Каримом — «Я в зоопарке» (Me at the zoo). Ролик длится 19 секунд, был опубликован 23 апреля 2005 года и к настоящему времени собрал более 382 млн просмотров и 18 млн лайков.

По словам представителей музея, команда цифрового сохранения потратила 18 месяцев на восстановление дизайна и пользовательского интерфейса YouTube по состоянию на 8 декабря 2006 года — самой ранней задокументированной версии. В проекте участвовали сотрудники YouTube и лондонская студия Oio.

Экспонат представлен в рамках выставки «Дизайн 1900 — настоящее время» в Саут-Кенсингтоне, а процесс реконструкции страницы будет показан в отделении музея в районе Стратфорд.

«Восстановив раннюю страницу просмотра, мы приглашаем общественность вернуться к началу мирового культурного феномена», — отметил гендиректор YouTube Нил Мохан. Музейный куратор Коринна Гарднер добавила, что проект отражает важный момент в истории интернета и цифрового дизайна.

Поделиться:
223

Актуально

Политика

Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на ...

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Мнение

От лоббизма к уличной истерике: дешевое шоу и громкий провал

Общество

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

В мире

Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на €90 млрд

Первое видео на YouTube получило статус музейного экспоната

Верховный суд США признал решения Трампа по таможенным тарифам необоснованными

В WhatsApp появилась новая функция

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Глава евродипломатии обратилась к европейцам с девизом из Marvel, а глава Еврокомиссии - из «Трех мушкетеров»

В Египте найдены уникальные наскальные рисунки возрастом 10 тысяч лет

Анна Акопян заявила о завершении гражданского брака с Пашиняном

Иран и США приступили к обсуждению деталей отмены санкций и ядерного досье - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трамп назвал «позорным» решение Верховного суда по пошлинам

Сегодня, 22:20

В Наримановском районе произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы — ФОТО

Сегодня, 22:00

Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на €90 млрд

Сегодня, 21:40

Первое видео на YouTube получило статус музейного экспоната

Сегодня, 21:20

В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

«Карабах» привезет в Азербайджан двух игроков из Нигерии

Сегодня, 20:40

Верховный суд США признал решения Трампа по таможенным тарифам необоснованными

Сегодня, 20:20

В WhatsApp появилась новая функция

Сегодня, 20:00

Азербайджанские парапловцы завоевали 5 медалей на турнире в Беларуси - ФОТО

Сегодня, 19:45

Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану

Сегодня, 19:30

Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на первом заседании Совета мира

Сегодня, 19:15

Начинается процесс электронного перевода учащихся

Сегодня, 19:00

Объявленный в международный розыск человек экстрадирован из ОАЭ в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:50

Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи - ФОТО

Сегодня, 18:45

В Гёйгёле закрыли предприятие после отравления 10 школьников - ФОТО

Сегодня, 18:30

Бывшим вынужденным переселенцам, переехавшим в Ходжавенд, вручены ключи от их домов - ФОТО

Сегодня, 18:05

В Азербайджане вводится запрет на использование асбеста

Сегодня, 17:36

В Баку женщины в хиджабах ограбили магазин вблизи мечети

Сегодня, 17:31

Как изменилось число браков и разводов в Азербайджане за прошлый год?

Сегодня, 17:30

Посольство Азербайджана в США выступило с заявлением в связи с инцидентом в Вашингтоне

Сегодня, 17:22
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36