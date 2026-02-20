Первое видео на YouTube получило статус музейного экспоната

В новой экспозиции Музея Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне показан момент рождения YouTube более 20 лет назад, сообщает CNN.

Учреждение приобрело реконструированную раннюю страницу платформы и первое видео, загруженное сооснователем Джаведом Каримом — «Я в зоопарке» (Me at the zoo). Ролик длится 19 секунд, был опубликован 23 апреля 2005 года и к настоящему времени собрал более 382 млн просмотров и 18 млн лайков.

По словам представителей музея, команда цифрового сохранения потратила 18 месяцев на восстановление дизайна и пользовательского интерфейса YouTube по состоянию на 8 декабря 2006 года — самой ранней задокументированной версии. В проекте участвовали сотрудники YouTube и лондонская студия Oio.

Экспонат представлен в рамках выставки «Дизайн 1900 — настоящее время» в Саут-Кенсингтоне, а процесс реконструкции страницы будет показан в отделении музея в районе Стратфорд.

«Восстановив раннюю страницу просмотра, мы приглашаем общественность вернуться к началу мирового культурного феномена», — отметил гендиректор YouTube Нил Мохан. Музейный куратор Коринна Гарднер добавила, что проект отражает важный момент в истории интернета и цифрового дизайна.