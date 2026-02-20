Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на €90 млрд

Посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования блоком €90 млрд для помощи Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств-членов ЕС.

Издание связывает это решение с грядущими выборами в парламент Венгрии в апреле 2026 года. В преддверии этого события премьер страны Виктор Орбан усиливает «антиукраинскую риторику», говорится в материале.

Евросоюз принял решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока в декабре 2025-го. Венгрия, Чехия и Словакия участвовать в этом механизме отказались. Тогда же ЕС решил не использовать российские активы для поддержки Киева.

Процентные расходы по кредиту будут покрываться из бюджета ЕС, но не отразятся на бюджетах Венгрии, Чехии и Словакии.