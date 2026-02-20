СМИ: Трамп рассматривает крупномасштабный удар по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщил телеканал АВС со ссылкой на источник.

По его данным, глава вашингтонской администрации рассматривал различные варианты действий против Ирана, одним из которых был мощный удар по ядерным, а также военным и правительственным объектам.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп рассматривал также возможность нанесения ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней.

Отмечается, что американский лидер еще не принял окончательное решение относительно атаки против Ирана. 19 февраля Трамп заявил, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.

