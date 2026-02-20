Никол Пашинян: Возвращаюсь в Армению с большей уверенностью в мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал, что возвращается из Вашингтона в Армению с большей уверенностью в мире.

Как передает “Арменпресс”, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook. “Соскучился по Армении. Возвращаюсь с большей уверенностью в мире”, — написал премьер-министр.

Никол Пашинян отправился в Вашингтон с рабочим визитом 18 февраля по приглашению президента США Дональда Трампа для участия в первом заседании Совета мира. До заседания Пашинян провел ряд встреч с коллегами.