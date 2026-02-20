 Трамп готов дать Ирану на заключение сделки 15 дней | 1news.az | Новости
Трамп готов дать Ирану на заключение сделки 15 дней

First News Media10:00 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп готов дать Ирану на заключение сделки по ядерной программе максимум 15 дней. По его словам, для достижения соглашения достаточно и 10 дней.

«Мы заключим сделку или добьемся сделки тем или иным образом. 10-15 дней — это фактически максимум», - сказал Дональд Трамп журналистам.

Ранее на первом заседании «Совета мира» президент США пригрозил властям Ирана «плохими вещами», если Тегеран не заключит сделку в течение 10 дней. The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты стягивают на Ближний Восток крупнейшую группировку авиации с момента вторжения в Ирак в 2003 году. При этом, по информации газеты, окончательное решение о действиях относительно Ирана Дональд Трамп еще не принял.

Источник: Коммерсант

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36