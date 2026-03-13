В Ормузском проливе грузовое судно поражено снарядом - UKMTO
В Ормузском проливе грузовое судно было поражено неизвестным снарядом, что привело к пожару на борту.
Oб этом говорится в сообщении Агентства морских торговых операций Британии (UKMTO).
Сообщается, что инцидент произошел в 11 км к северу от Омана. Судно запросило помощь, и экипаж эвакуируется с судна.
UKMTO WARNING 019-26 UPDATE 002
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 13, 2026
