Макрон Мелони: «Не комментируйте французские дела»

Эммануэль Макрон выступил из Нью-Дели после заявлений премьер-министра по поводу убийства националистического активиста Квентина Деранка в результате избиения политическими оппонентами во Франции.

«Меня всегда удивляет, что националисты, которые не хотят, чтобы их беспокоили в собственных домах, всегда первыми начинают комментировать то, что происходит в чужих домах », — заявил французский президент журналистам.

По словам источников в Палаццо-Киджи , слова премьер-министра были встречены «с изумлением». Те же источники подчеркнули, что Мелони «выразила глубокие соболезнования и скорбь по поводу трагической гибели молодого Квентина Деранка и осудила атмосферу идеологической ненависти, охватившую ряд европейских стран. Эти заявления свидетельствуют о близости к французскому народу, пострадавшему от этого ужасного события, и никоим образом не влияют на внутренние дела Франции».

После убийства Джорджия Мелони написала в социальных сетях, что «смерть молодого человека в возрасте чуть более 20 лет, убитого группами, связанными с левым экстремизмом, в атмосфере идеологической ненависти, распространившейся по нескольким странам, — это рана для всей Европы». Она добавила, что «никакая политическая идея, никакая идеологическая оппозиция не может оправдать насилие или превратить конфронтацию в физическую агрессию. Когда ненависть и насилие заменяют диалог, демократия всегда проигрывает».