На аэропортовской дороге завтра будут введены ограничения

Ограничение на движение транспортных средств с изменением направлений будет введено 21 февраля на аэропортовском шоссе в (вблизи «Buta Palace») в связи с проведением заключительных работ на металлоконструкции, на которой установлены новые электронные информационные табло контроля скорости, сообщает стличное управление Государственной дорожной полиции (ГДП).

Ограничение будет применяться 21 февраля с 00:00 до 05:45 - в направлении от аэропортовской дороги (от моста аэропорта) в сторону станции метро «Кёроглу» и с 02:00 до 05:15 - в направлении от станции метро «Кёроглу» (от путепровода над Сураханским кругом) в сторону аэропорта.

Сотрудники ГДП, несущие службу на данной территории, будут направлять водителей, следующих со стороны Мардакянского шоссе, на Зыхское шоссе, а водителей, следующих со стороны города, - на улицы Ханлара Алекперова и 14 Июля в Сураханском районе.

Кроме того, в качестве альтернативы водители, следующие из города в направлении аэропорта, могут проехать, свернув с проспекта 8 Ноября на Зыхскую дорогу.