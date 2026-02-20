Сильный ветер в Мингячевире повалил дерево и заблокировал проезд скорой помощи

Ночью сильный ветер повалил крупное дерево вблизи Центральной городской больницы Мингячевира.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в результате происшествия никто не пострадал, однако возникли определенные трудности для движения автомобилей скорой помощи. На место были привлечены сотрудники соответствующих структур; дорогу очистили, движение восстановлено.

Ветер также повалил одно из деревьев во дворе автомастерской. В жилом массиве «Энергетик» упавшие деревья различных пород создали препятствия для движения пешеходов и транспорта.

Отметим, что в нескольких районах города возникли перебои в подаче электроэнергии. В настоящее время ведутся работы по устранению возникших проблем.