 Трамп намерен ввести 10%-ные пошлины на все импортируемые в США товары | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп намерен ввести 10%-ные пошлины на все импортируемые в США товары

First News Media00:00 - Сегодня
Трамп намерен ввести 10%-ные пошлины на все импортируемые в США товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести пошлину в размере 10% на все товары, импортируемые в страну.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, прошедшей в Белом доме.

Конференция была созвана после решения Верховного суда США по механизму введения импортных пошлин.

Трамп также отметил, что пошлины, введённые по соображениям «национальной безопасности», сохраняются в силе.

«С этого момента все пошлины, введённые по вопросам национальной безопасности, полностью остаются в силе. Сегодня я также подпишу указ о введении глобальной пошлины в размере 10% в дополнение к уже действующим обычным пошлинам», — заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что новые 10%-ные пошлины на импорт вступят в силу через три дня.

Поделиться:
225

Актуально

Политика

Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на ...

Политика

Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Мнение

От лоббизма к уличной истерике: дешевое шоу и громкий провал

В мире

Трамп намерен ввести 10%-ные пошлины на все импортируемые в США товары

Экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на трон

Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча

Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на €90 млрд

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Анна Акопян заявила о завершении гражданского брака с Пашиняном

Эрдоган отложил завтрашний визит в ОАЭ из-за болезни Аль Нахайяна

В Женеве завершилась встреча Россия–Украина–США - ОБНОВЛЕНО

Стрельба в Ереване: В больницу доставлены 7 пострадавших – один скончался - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трамп намерен ввести 10%-ные пошлины на все импортируемые в США товары

Сегодня, 00:00

Экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на трон

20 / 02 / 2026, 23:40

Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча

20 / 02 / 2026, 23:35

Инцидент на границе в Ярдымлы: пресечена попытка незаконного перехода из Ирана

20 / 02 / 2026, 23:20

Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса

20 / 02 / 2026, 23:00

В Азербайджане состоится 15-е заседание министров экономики и торговли Организации тюркских государств

20 / 02 / 2026, 22:40

Трамп назвал «позорным» решение Верховного суда по пошлинам

20 / 02 / 2026, 22:20

В Наримановском районе произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы — ФОТО

20 / 02 / 2026, 22:00

Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на €90 млрд

20 / 02 / 2026, 21:40

Первое видео на YouTube получило статус музейного экспоната

20 / 02 / 2026, 21:20

В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО

20 / 02 / 2026, 21:00

«Карабах» привезет в Азербайджан двух игроков из Нигерии

20 / 02 / 2026, 20:40

Верховный суд США признал решения Трампа по таможенным тарифам необоснованными

20 / 02 / 2026, 20:20

В WhatsApp появилась новая функция

20 / 02 / 2026, 20:00

Азербайджанские парапловцы завоевали 5 медалей на турнире в Беларуси - ФОТО

20 / 02 / 2026, 19:45

Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану

20 / 02 / 2026, 19:30

Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на первом заседании Совета мира

20 / 02 / 2026, 19:15

Начинается процесс электронного перевода учащихся

20 / 02 / 2026, 19:00

Объявленный в международный розыск человек экстрадирован из ОАЭ в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

20 / 02 / 2026, 18:50

Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи - ФОТО

20 / 02 / 2026, 18:45
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36