Трамп намерен ввести 10%-ные пошлины на все импортируемые в США товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести пошлину в размере 10% на все товары, импортируемые в страну.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, прошедшей в Белом доме.

Конференция была созвана после решения Верховного суда США по механизму введения импортных пошлин.

Трамп также отметил, что пошлины, введённые по соображениям «национальной безопасности», сохраняются в силе.

«С этого момента все пошлины, введённые по вопросам национальной безопасности, полностью остаются в силе. Сегодня я также подпишу указ о введении глобальной пошлины в размере 10% в дополнение к уже действующим обычным пошлинам», — заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что новые 10%-ные пошлины на импорт вступят в силу через три дня.