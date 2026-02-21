 СМИ: власти Армении откладывают решение по консульству России в Сюнике | 1news.az | Новости
Армения

СМИ: власти Армении откладывают решение по консульству России в Сюнике

First News Media13:20 - Сегодня
СМИ: власти Армении откладывают решение по консульству России в Сюнике

Власти Армении не дают разрешения на открытие Генерального консульства России в Сюнике и затягивают с конкретным ответом, пишет газета Past.

По данным издания, власти почти три года откладывают обсуждение вопроса, а с мая 2025 года не отвечают на обращения. Газета утверждает, что МИД Армении получил указание «как можно дольше уклоняться от ответа и не давать комментариев Москве».

В октябре 2022 года в Капане открылось генконсульство Ирана. В мае 2023 года пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что Армения согласилась на предложение об открытии российского консульства в Капане.

Летом 2024 года «Грапарак» сообщила, что члены «Гражданского договора» по призыву властей пытались помешать открытию российского консульства в Капане. В последний раз Россия объявляла о создании консульства в мае прошлого года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 мая 2025 года в Ереване заявил, что ведется подготовительная работа по открытию консульства в Капане.

Источник: Armenia Today

