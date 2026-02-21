 В США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях

First News Media13:25 - Сегодня
В США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях

Американские разведывательные службы утверждают, что Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия и за последние годы провел как минимум одно тайное испытание в рамках полной трансформации своего арсенала.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Инвестиции в ядерный арсенал приближают Китай к статусу равного России и США и могут обеспечить технические возможности, которыми в настоящее время не обладают ни одна из двух доминирующих ядерных держав», — говорится в тексте.

По информации телеканала, Китай в июне 2020 года якобы провел тайное ядерное испытание несмотря на введенный с 1996 года мораторий на подобную деятельность, и планировал провести еще несколько экспериментов в будущем. По мнению разведки США, Пекин намерен создать «ядерное оружие следующего поколения», в том числе с использованием нескольких миниатюрных ядерных боеголовок внутри одной ракеты.

«По словам источников, Китай, по всей видимости, также разрабатывает тактическое ядерное оружие малой мощности – то, чего страна ранее никогда не производила, – которое может быть применено против целей, расположенных ближе к его территории, в том числе в сценариях, когда Пекин отреагирует на потенциальную защиту Тайваня со стороны США», — пишет CNN.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что ради этой цели Соединенные Штаты готовы сотрудничать со своими конкурентами.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
238

Актуально

Общество

В Баку ожидается дождь и изморось

Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по обеспечению рационального ...

Общество

Сегодня отмечается Международный день родного языка

Общество

Запускаются автобусные рейсы Сумгайыт–Лачин

В мире

Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину

Армянских чиновников обязали тратить их премии на самообразование

Украина предложила ЕС альтернативный маршрут для транзита нефти

В США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

На глазах у 5-летнего ребенка: В РФ супруги-азербайджанцы погибли, выпав из окна - ФОТО

Анна Акопян заявила о завершении гражданского брака с Пашиняном

Стрельба в Ереване: В больницу доставлены 7 пострадавших – один скончался - ОБНОВЛЕНО

Наоми Кэмпбелл уличили в связи с педофилом Эпштейном

Последние новости

Ожидается усиление ветра, объявлено предупреждение

Сегодня, 15:44

Работник автомойки угнал машину клиента

Сегодня, 15:39

Скончался солдат азербайджанской армии

Сегодня, 15:17

Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину

Сегодня, 15:04

Похоронен сотрудник МЧС, которого сбил грузовик на автомагистрали Баку–Астара - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Армянских чиновников обязали тратить их премии на самообразование

Сегодня, 14:20

В Баку в отеле скончался 29-летний парень

Сегодня, 14:12

Украина предложила ЕС альтернативный маршрут для транзита нефти

Сегодня, 13:44

В Нахчыване будут построены сети питьевого водоснабжения и канализации, реконструированы гидротехнические сооружения

Сегодня, 13:31

В США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях

Сегодня, 13:25

СМИ: власти Армении откладывают решение по консульству России в Сюнике

Сегодня, 13:20

В Баку ожидается дождь и изморось

Сегодня, 13:00

S&P: Военная эскалация между Азербайджаном и Арменией в ближайшем будущем маловероятна

Сегодня, 12:49

В Баку погиб мотоциклист, врезавшийся в бордюр

Сегодня, 12:35

Основатель Wikipedia: Ресурсы на основе ИИ — карикатуры на энциклопедии

Сегодня, 12:32

Президентские выборы в Украине могут пройти в этом году

Сегодня, 12:17

Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в НАР

Сегодня, 12:12

В Тиране прошли массовые протесты

Сегодня, 12:04

Сегодня отмечается Международный день родного языка

Сегодня, 12:01

В Азербайджане завершена выплата февральских пенсий

Сегодня, 11:47
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36