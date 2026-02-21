Работник автомойки угнал машину клиента

В Бинагадинском районе Баку зафиксирована кража.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что его автомобиль Hyundai, который он привез на автомойку, был угнан неизвестным лицом.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 40-летний Б.Исмайылов.

В ходе расследования выяснилось, что вышеупомянутый гражданин, работавший на данном объекте, угнал доверенное ему транспортное средство под предлогом "просушки на ходу".

Правоохранители вернули автомобиль законному владельцу.

По данному факту проводится расследование.

