Работник автомойки угнал машину клиента

15:39 - Сегодня
Работник автомойки угнал машину клиента

В Бинагадинском районе Баку зафиксирована кража.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что его автомобиль Hyundai, который он привез на автомойку, был угнан неизвестным лицом.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 40-летний Б.Исмайылов.

В ходе расследования выяснилось, что вышеупомянутый гражданин, работавший на данном объекте, угнал доверенное ему транспортное средство под предлогом "просушки на ходу".

Правоохранители вернули автомобиль законному владельцу.

По данному факту проводится расследование.

Источник: Oxu.Az

478

Работник автомойки угнал машину клиента

