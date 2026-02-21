Иран испытал ракету в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) успешно испытали корабельный вариант своей зенитной ракеты «Сайяд-3» во время крупномасштабных учений в Ормузском проливе.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Корабельный вариант иранской дальнобойной зенитной ракеты «Сайяд-3G» был успешно запущен и впервые введен в эксплуатацию в ходе военных учений, проведенных Военно-морскими силами КСИР», — сказано в сообщении.

По информации Mehr, запуск ракеты был осуществлен с военного корабля «Шахид Сайяд Ширази» во время военно-морских учений «Умное управление Ормузским проливом».

19 февраля начались военно-морские учения России, Китая и Ирана в районе порта Бендер-Аббас, расположенного на юге Ирана.

По данным издания The War Zone, маневры проводятся на фоне усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке и могут осложнить планы США в отношении Ирана.

Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.