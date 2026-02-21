Трамп назвал Роналду величайшим футболистом в истории

Американский президент Дональд Трамп обратился к португальскому футболисту Криштиану Роналду, назвав его величайшим в истории и пригласив в США.

"Роналду, ты величайший игрок всех времен, ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен", - заявил Трамп на видеозаписи, размещенной на его странице в социальной сети TikTok.

Он также приложил сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, на котором он играет в футбол с Роналду в Овальном кабинете Белого дома. Этот же видеоролик американский лидер ранее публиковал в социальной сети Truth Social после встречи с португальским футболистом.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года футболист перешел в саудовский "Аль-Наср", по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".

