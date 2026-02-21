 Экс-принцу Эндрю грозит расследование деятельности на посту торгового посланника | 1news.az | Новости
Экс-принцу Эндрю грозит расследование деятельности на посту торгового посланника

First News Media17:15 - Сегодня
Экс-принцу Эндрю грозит расследование деятельности на посту торгового посланника

Межпартийный комитет парламента Великобритании по торговле и бизнесу намерен провести собственное расследование деятельности брата короля Карла III на посту торгового посланника Великобритании, пишет в субботу The Guardian.

"Влиятельный комитет депутатов может начать расследование роли Эндрю Маунтбаттен-Виндзора как торгового посланника Великобритании, несмотря на его арест, после того, как выяснилось, что скомпрометированный бывший член королевской семьи донимал министров просьбами дать ему более значимую должность в правительстве", - сообщила газета со ссылкой на источники.

Представители комитета заявили, что встретятся в следующий вторник обсудить возможное расследование роли, которую бывший принц Эндрю выполнял в 2001-2011 годах.

Газета ссылается на высокопоставленного британского чиновника, который заявил, что Маунтбаттен-Виндзор во время работы в структуре UK Trade and Investment, спонсируемой министерствами экономики и иностранных дел Великобритании, неоднократно просил министров о более значимой должности.

Источник: Интерфакс

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
